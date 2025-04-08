«PRO-ПРАВО»: Права граждан при прохождении диспансеризации

Это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираемся в тонкостях законодательства. Сегодня адвокат Псковской областной коллегии адвокатов «Правовой Альянс», член Ассоциации юристов России Анна Соколова предлагает поговорить о диспансеризации и, в частности, расскажет, какие права есть у работающих граждан в рамках ее проведения.

Источник: ПЛН-FM