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«PRO-ПРАВО»: Права граждан при прохождении диспансеризации

09.04.2025 12:50 «ПЛН-FM»

Это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираемся в тонкостях законодательства. Сегодня адвокат Псковской областной коллегии адвокатов «Правовой Альянс», член Ассоциации юристов России Анна Соколова предлагает поговорить о диспансеризации и, в частности, расскажет, какие права есть у работающих граждан в рамках ее проведения.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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