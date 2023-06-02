14:00 «Постскриптум»: Отчет губернатора, усиление мер безопасности и результаты «правительственной» проверки в Великих Луках
13:00 «Дом Советов»: Александр Котов об отчете губернатора, старте избирательной кампании и голосе оппозиции
Рейтингомер: отчет Ведерникова, «слив» Брячака и дипломат Ефименко в нелепом свете
05.06.2023 18:41 «ПЛН-FM»
Всем привет! Пришло время меряться рейтингами и оценивать публичную активность псковских политиков, чиновников, общественников и других персон. Свое субъективное мнение высказывает обозреватель ПЛН Господин Рейтингомер. Оценки выставляются по пятибалльной шкале: плюсом отмечаются действия, которые имели положительный эффект, а минус - это поражения и ошибки. Погнали!
Источник: ПЛН-FM
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