«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: На Олимпе одни старики…

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Недавно президент России Владимир Путин продлил срок нахождения на службе председателя Следственного комитета РФ. Это событие и вдохновило «поэта и правдоруба» на новую песню.

Источник: ПЛН-FM