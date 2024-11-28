18:35 «На пятой передаче»: Что общего у «Каникул в Простоквашино» и организации безопасности на псковских дорогах
«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: На Олимпе одни старики…
29.11.2024 18:39 «ПЛН-FM»
Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Недавно президент России Владимир Путин продлил срок нахождения на службе председателя Следственного комитета РФ. Это событие и вдохновило «поэта и правдоруба» на новую песню.
Источник: ПЛН-FM
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