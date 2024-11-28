«Семейные ценности»: Как не стать жертвой развода

Иногда брак, как и любой союз, может себя исчерпать, и супруги принимают решение вступить в процедуру развода. Какие основные этапы процесса развода? Какие документы необходимы для развода через суд? Как определяется размер алиментов при разводе? Могут ли родители самостоятельно договориться о разделе имущества без участия суда? Как оформить развод по обоюдному согласию? Эти и другие вопросы ведущие Анастасия Осипова и Артем Татаренко сегодня обсудят с практикующим юристом Юрием Никандровым.

Источник: ПЛН-FM