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«Семейные ценности»: Как не стать жертвой развода

29.11.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Иногда брак, как и любой союз, может себя исчерпать, и супруги принимают решение вступить в процедуру развода. Какие основные этапы процесса развода? Какие документы необходимы для развода через суд? Как определяется размер алиментов при разводе? Могут ли родители самостоятельно договориться о разделе имущества без участия суда? Как оформить развод по обоюдному согласию? Эти и другие вопросы ведущие Анастасия Осипова и Артем Татаренко сегодня обсудят с практикующим юристом Юрием Никандровым.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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