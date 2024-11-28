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«Пастырь»: О церковнославянском языке
29.11.2024 19:00 «ПЛН-FM»
Слушайте программу «Пастырь», в которой представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций.
В новом выпуске священник Антоний Афанасьев, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова, расскажет о церковнославянском языке. В последнее время все чаще звучат предложения ввести его преподавание в российских школах.
Источник: ПЛН-FM
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