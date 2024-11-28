«Пастырь»: О церковнославянском языке

Слушайте программу «Пастырь», в которой представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций.

В новом выпуске священник Антоний Афанасьев, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова, расскажет о церковнославянском языке. В последнее время все чаще звучат предложения ввести его преподавание в российских школах.

Источник: ПЛН-FM