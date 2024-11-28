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Источник:
ПЛН-FM
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Опасаетесь ли вы Третьей мировой войны?
Да, в последнее время происходит эскалация конфликта.
Опасаюсь, но надеюсь на перезагрузку после смены власти в США.
За новостями не слежу, эскалации не ощущаю.
Не думаю, что конфликт достигнет таких масштабов.
Уверен, что мировые лидеры не допустят третьей мировой.
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«На пятой передаче»: Что общего у «Каникул в Простоквашино» и организации безопасности на псковских дорогах
«Семейные ценности»: Как не стать жертвой развода
«Беседка»: О спорт, ты как?
«Прессинг»: Ненависть в СМИ, драка с крысами, медийщик здорового человека
Опасаетесь ли вы Третьей мировой войны?
Да, в последнее время происходит эскалация конфликта.
Опасаюсь, но надеюсь на перезагрузку после смены власти в США.
За новостями не слежу, эскалации не ощущаю.
Не думаю, что конфликт достигнет таких масштабов.
Уверен, что мировые лидеры не допустят третьей мировой.
смотреть результаты
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