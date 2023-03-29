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«Три мудреца»: Как возродить Россию и что делать властям, чтобы увеличить население страны?
30.03.2023 14:00 «ПЛН-FM»
Сегодня Максим Костиков, Олег Добрынин, Артем Татаренко непринужденно и нескучно поговорили о том, как возродить Россию и что делать властям, чтобы увеличить население страны.
«Мудрецы» не претендуют на аналитику, экспертное мнение и истину в конечной инстанции. Это, скорее, «диванные эксперты», которые не боятся выглядеть в каких-то суждениях наивными, иронизировать над собой и другими.
Источник: ПЛН-FM
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