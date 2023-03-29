«Три мудреца»: Как возродить Россию и что делать властям, чтобы увеличить население страны?

Сегодня Максим Костиков, Олег Добрынин, Артем Татаренко непринужденно и нескучно поговорили о том, как возродить Россию и что делать властям, чтобы увеличить население страны.

«Мудрецы» не претендуют на аналитику, экспертное мнение и истину в конечной инстанции. Это, скорее, «диванные эксперты», которые не боятся выглядеть в каких-то суждениях наивными, иронизировать над собой и другими.

Источник: ПЛН-FM