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«Три мудреца»: Terra incognita - «Взять всех и сократить!»
22.08.2024 14:00 «ПЛН-FM»
Очередной выпуск программы «Три мудреца» вышел в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Ведущие - Олег Добрынин, Александр Савенко и Артем Татаренко.
Тема разговора - «Сокращение чиновников - объективная необходимость или коллапс госуправления», а поводом для ее обсуждения стала инициатива Министерства финансов России сократить количество госслужащих в стране. Тем, кто не попадет под сокращение, предлагается поднять заработную плату.
Кроме того, «мудрецы», как обычно, представили радиослушателям ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат.
Источник: ПЛН-FM
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