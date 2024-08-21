www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
6 августа 31 июля 25 июля 2 августа 12 августа 1 августа 19 июля 18 июня 9 августа 6 августа 7 августа Телефон прямого эфира 25 июля 6 августа 12 августа 12 августа

«Три мудреца»: Terra incognita - «Взять всех и сократить!»

22.08.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Очередной выпуск программы «Три мудреца» вышел в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Ведущие - Олег Добрынин, Александр Савенко и Артем Татаренко. 

Тема разговора - «Сокращение чиновников - объективная необходимость или коллапс госуправления», а поводом для ее обсуждения стала инициатива Министерства финансов России сократить количество госслужащих в стране. Тем, кто не попадет под сокращение, предлагается поднять заработную плату. 

Кроме того, «мудрецы», как обычно, представили радиослушателям ироничный обзор скопившихся за последнее время новостей, заголовков, инфоповодов и цитат. 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Есть ли у вас кредит?












  смотреть результаты



Есть ли у вас кредит?












  смотреть результаты