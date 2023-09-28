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«Пастырь»: О кресте
29.09.2023 08:30 «ПЛН-FM»
Слушайте завтра, 29 сентября, на волнах радио «ПЛН FM» новый выпуск программы «Пастырь».
На днях, 27 сентября (14 сентября по старому стилю), отмечалось Воздвижение Креста Господня - один из 12 главных праздников православной церкви. Какова история этого праздника? Как сложилась традиция почитания креста? Что он символизирует и какими чудодейственными свойствами обладает? Об этом рассказал священник Антоний Афанасьев, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова.
Источник: ПЛН-FM
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