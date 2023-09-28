www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
14 сентября 13 сентября 25 сентября 26 сентября 20 сентября 4 августа 13 сентября Телефон прямого эфира 19 сентября 19 сентября 27 сентября 18 сентября 27 сентября 28 сентября 25 сентября 4 августа

«Пастырь»: О кресте

29.09.2023 08:30 «ПЛН-FM»

Слушайте завтра, 29 сентября, на волнах радио «ПЛН FM» новый выпуск программы «Пастырь».

На днях, 27 сентября (14 сентября по старому стилю), отмечалось Воздвижение Креста Господня - один из 12 главных праздников православной церкви. Какова история этого праздника? Как сложилась традиция почитания креста? Что он символизирует и какими чудодейственными свойствами обладает? Об этом рассказал священник Антоний Афанасьев, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова.

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты