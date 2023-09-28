«Пастырь»: О кресте

Слушайте завтра, 29 сентября, на волнах радио «ПЛН FM» новый выпуск программы «Пастырь».

На днях, 27 сентября (14 сентября по старому стилю), отмечалось Воздвижение Креста Господня - один из 12 главных праздников православной церкви. Какова история этого праздника? Как сложилась традиция почитания креста? Что он символизирует и какими чудодейственными свойствами обладает? Об этом рассказал священник Антоний Афанасьев, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова.

Источник: ПЛН-FM