«Пастырь»: Пасха и Антипасха

Слушайте новый выпуск программы «Пастырь», в которой представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций.

На этот раз ведущий - священник Антоний Афанасьев, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова — рассказал о Пасхе (о значении названия этого праздника и об особенностях его празднования), а таже об Антипасхе.

Источник: ПЛН-FM