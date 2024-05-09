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«Пастырь»: Пасха и Антипасха
10.05.2024 08:30 «ПЛН-FM»
Слушайте новый выпуск программы «Пастырь», в которой представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций.
На этот раз ведущий - священник Антоний Афанасьев, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова — рассказал о Пасхе (о значении названия этого праздника и об особенностях его празднования), а таже об Антипасхе.
Источник: ПЛН-FM
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