www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
22 мая 23 мая 3 мая 22 мая Телефон прямого эфира 10 мая 16 мая 18 мая 17 мая 22 мая 19 мая 22 мая 17 мая 3 мая 10 мая 22 мая

«Планка»: Фитнес и лето

25.05.2023 13:00 «ПЛН-FM»

Тема нового выпуска — «Фитнес и лето». Ведущий Константин Калиниченко и руководитель фитнес-клуба «Планка Фитнес» Анастасия Ткаченко обсудили, почему не нужно бросать занятия в летний период.

Напомним, проект «Планка» рассказывает о тонкостях правильного занятия спортом и фитнесом: с чего начать, как похудеть, как правильно заниматься, чтобы улучшить самочувствие, повысить самооценку, выглядеть так, чтобы вызывать респект и уважение окружающих…

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты