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«Планка»: Фитнес и лето
25.05.2023 13:00 «ПЛН-FM»
Тема нового выпуска — «Фитнес и лето». Ведущий Константин Калиниченко и руководитель фитнес-клуба «Планка Фитнес» Анастасия Ткаченко обсудили, почему не нужно бросать занятия в летний период.
Напомним, проект «Планка» рассказывает о тонкостях правильного занятия спортом и фитнесом: с чего начать, как похудеть, как правильно заниматься, чтобы улучшить самочувствие, повысить самооценку, выглядеть так, чтобы вызывать респект и уважение окружающих…
Источник: ПЛН-FM
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