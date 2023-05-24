«Планка»: Фитнес и лето

Тема нового выпуска — «Фитнес и лето». Ведущий Константин Калиниченко и руководитель фитнес-клуба «Планка Фитнес» Анастасия Ткаченко обсудили, почему не нужно бросать занятия в летний период.

Напомним, проект «Планка» рассказывает о тонкостях правильного занятия спортом и фитнесом: с чего начать, как похудеть, как правильно заниматься, чтобы улучшить самочувствие, повысить самооценку, выглядеть так, чтобы вызывать респект и уважение окружающих…

Источник: ПЛН-FM