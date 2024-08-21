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«Зверье мое»: Что нужно знать о немецких овчарках

22.08.2024 08:30 «ПЛН-FM»

22 августа на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Зверье мое». К ведущей Ульяне Лаблюк пришли владелица питомника рабочих немецких овчарок «Айсенвиль» Светлана Кириллова и Анастасия Быстрова - хозяйка выпускницы этого питомника. Также в студии - их подопечные Хайди и Джун.

Гости студии рассказали о питомнике и его обитателях, об отличительных особенностях немецких овчарок и какие ошибки могут допускать собаководы, которые взяли собаку, чтобы она просто радовала глаз.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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