«Зверье мое»: Что нужно знать о немецких овчарках

22 августа на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Зверье мое». К ведущей Ульяне Лаблюк пришли владелица питомника рабочих немецких овчарок «Айсенвиль» Светлана Кириллова и Анастасия Быстрова - хозяйка выпускницы этого питомника. Также в студии - их подопечные Хайди и Джун.

Гости студии рассказали о питомнике и его обитателях, об отличительных особенностях немецких овчарок и какие ошибки могут допускать собаководы, которые взяли собаку, чтобы она просто радовала глаз.

Источник: ПЛН-FM