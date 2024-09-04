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«Зверье мое»: Первая собака — к чему готовиться?
05.09.2024 09:00 «ПЛН-FM»
Ведущая Ульяна Лаблюк пригласила в студию коллегу Ксению Журавкову, в семье которой недавно произошло пополнение. Главный герой - пёс Беляш, которому 4 сентября исполнилось полгода.
Его хозяйка рассказала, почему впервые решила завести питомца, как готовилась к приёму нового члена семьи и какие сюрпризы он преподнёс. Почему поначалу Ксения рыдала и говорила псу, что «отдаст его в детский дом» и почему она никогда этого не сделает? Как меняется образ жизни с появлением собаки? К каким нюансам стоит быть готовым на прогулках? Об этом и многом другом — прямо сейчас.
Источник: ПЛН-FM
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