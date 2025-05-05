<< вернуться на ПЛН
18+
www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.
Реклама на сайте
О проекте
Программы
Гости студии
Аудиоархив
Рекламодателям
Контакты
ПЛН FM
12:43
Дело вкуса
12:35
«Беседка»: О профилактике гибели людей на водоемах Псковской области
08:25
«Потягнем за Отечество!»: Владимир Котлинский
05.05.2025 18:20
«Дневной дозор»: Как бороться с живодерством?
05.05.2025 14:00
«Постскриптум»: Почему власть хамит? А судьи кто?
05.05.2025 12:50
«ГорДозор»: Майские праздники и шашлыки
05.05.2025 12:35
«Железные люди»: Георгий Пономарев о победе в гонке Spartan Race
02.05.2025 14:00
«Подстрочник»: Светлана Мельникова о «Ночи музеев», 80-летии Победы и музыкальных экспериментах
02.05.2025 12:50
На пятой передаче
02.05.2025 12:35
«Хайпожоры»: «Русские витязи» в Пскове всколыхнули соцсети...
Дело вкуса
06.05.2025 12:43 «ПЛН-FM»
Источник:
ПЛН-FM
Комментарии:
0
|
Вставить в блог
|
Версия для печати
Внесла ли холодная погода коррективы в ваши майские выходные?
Да, остался дома, отказавшись от выездов на природу.
Городская событийная повестка спасла праздник: музеи, кинотеатры, выставки стали заменой.
Провел все выходные, копаясь в огороде.
Меня погода не пугает. Спокойно провел время, как планировалось.
На майских отсутствовал в Псковской области.
Никакого влияния, поскольку изначально никуда не собирался.
смотреть результаты
Слушать Online:
Скоро в эфире
«Разговоры о важных»: Лев Зильбер — на переднем крае науки
«Кузница»: Что делать с живодерами?
«Беседка»: О профилактике гибели людей на водоемах Псковской области
Шестой выпуск проекта АНО «Сила юности» - «Потягнем за Отечество!» посвящен Владимиру Котлинскому
«Постскриптум»: Почему власть хамит? А судьи кто?
Внесла ли холодная погода коррективы в ваши майские выходные?
Да, остался дома, отказавшись от выездов на природу.
Городская событийная повестка спасла праздник: музеи, кинотеатры, выставки стали заменой.
Провел все выходные, копаясь в огороде.
Меня погода не пугает. Спокойно провел время, как планировалось.
На майских отсутствовал в Псковской области.
Никакого влияния, поскольку изначально никуда не собирался.
смотреть результаты
Контактный телефон: (8112) 723-523
ПЛН FM
адрес: 180007, улица Петровская, 51, 9 этаж, медиахолдинг «Гражданская пресса»
телефон: (8112) 723-523
факс: (8112) 720-120
электронная почта: fm@pln-pskov.ru
реклама на сайте: телефон (8112) 720-120