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«Коммунальный ликбез»: Что нужно знать юрлицу о вывозе ТКО?

09.04.2025 08:50 «ПЛН-FM»

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Коммунальный ликбез».

Гость студии — исполняющий обязанности генерального директора ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов.

Ведущий Константин Калиниченко поговорил с ним о заключении договоров на вывоз ТКО с юридическими лицами.

 

Источник: ПЛН-FM



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