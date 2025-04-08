«Коммунальный ликбез»: Что нужно знать юрлицу о вывозе ТКО?

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Коммунальный ликбез».

Гость студии — исполняющий обязанности генерального директора ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов.

Ведущий Константин Калиниченко поговорил с ним о заключении договоров на вывоз ТКО с юридическими лицами.

Источник: ПЛН-FM