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«Коммунальный ликбез»: Что нужно знать юрлицу о вывозе ТКО?
09.04.2025 08:50 «ПЛН-FM»
В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Коммунальный ликбез».
Гость студии — исполняющий обязанности генерального директора ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов.
Ведущий Константин Калиниченко поговорил с ним о заключении договоров на вывоз ТКО с юридическими лицами.
Источник: ПЛН-FM
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