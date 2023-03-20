«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Не ставь необдуманно радостный лайк...

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и «Псковская Лента Новостей» представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Депутаты предложили запретить наказывать россиян за лайки в соцсетях и направили соответствующий законопроект на заключение в правительство. Этому и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».

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** Телеканал «Дождь» признан СМИ - иностранным агентом

Источник: ПЛН-FM