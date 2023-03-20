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«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Не ставь необдуманно радостный лайк...

21.03.2023 13:00 «ПЛН-FM»

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и «Псковская Лента Новостей» представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Депутаты предложили запретить наказывать россиян за лайки в соцсетях и направили соответствующий законопроект на заключение в правительство. Этому и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».

 

 

* Социальные сети Instagram и Facebook принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории РФ, включена в перечень террористов и экстремистов.

** Телеканал «Дождь» признан СМИ - иностранным агентом

 

Источник: ПЛН-FM



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