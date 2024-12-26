14:00 «Обратный отсчет»: Ольга Тимофеева об итогах 2024 года в сферах культуры, спорта и молодежной политики
26.12.2024 19:00 «Обратный отсчет»: Сергей Лаврухин об итогах 2024 года для регионального управления МЧС
«На пятой передаче»: Изменения в круговом движении на перекрестке Инженерной - Индустриальной
27.12.2024 13:00 «ПЛН-FM»
На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».
Основные темы выпуска:
- Отключение светофоров на перекрестках Пскова: каждый водитель желает знать, где сидит регулировщик.
- Нет запретам на парковку (почти нет). Решения рабочей группы по безопасности дорожного движения в Пскове от 26 декабря.
- Круговое движение на перекрестке Инженерной - Индустриальной: грядут изменения.
Об этом - в сегодняшнем эфире.
Источник: ПЛН-FM
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