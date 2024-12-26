«На пятой передаче»: Изменения в круговом движении на перекрестке Инженерной - Индустриальной

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».

Основные темы выпуска:

Отключение светофоров на перекрестках Пскова: каждый водитель желает знать, где сидит регулировщик.

Нет запретам на парковку (почти нет). Решения рабочей группы по безопасности дорожного движения в Пскове от 26 декабря.

Круговое движение на перекрестке Инженерной - Индустриальной: грядут изменения.

Об этом - в сегодняшнем эфире.

Источник: ПЛН-FM