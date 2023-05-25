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«Прессинг»: Власть и СМИ, голова лосося, медиавойны

26.05.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Тема выпуска - взаимодействие власти и СМИ в Псковской области.

Поводом для обсуждения стал приезд в регион медиаменеджера Степана Парфенова, возглавившего управление по информационной политике областного правительства. Юлия Магера и Константин Калиниченко считают, что новейшая история отношений между властью и медиа помогает понять происходящие сегодня в СМИ процессы.

Они вспомнили:

  • как после падения цензуры в недолгое свободное плавание отправились даже государственные СМИ;

  • как этот период сменился эпохой конкурентной борьбы за губернаторское кресло, породившей медиавойны;

  • как власть начала прикармливать независимые СМИ госконтрактами и грантами на освещение своей деятельности - брали даже сегодняшние эмигранты;

  • как такой подход привел к созданию государственного медиахолдинга с провальной попыткой внедрить в его работу бизнес-процессы и завоевать аудиторию, что вылилось в создание имитационных форм.

 

Источник: ПЛН-FM



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