14:00 «Собственной персоной»: Андрей Беляев о правительственном десанте, переназначении и казусе перехода
28.09.2023 14:00 «Две большие разницы»: Евгений Михайлов об отличиях губернаторов прошлого и настоящего
28.09.2023 09:00 «Зверье мое»: Что нужно знать, если вы решили купить щенка чихуахуа или немецкого шпица
«Прессинг»: Конец прекрасной эпохи, главное медиа и тишина в трубе
29.09.2023 12:35 «ПЛН-FM»
Тема выпуска - завершение эпохи, когда СМИ могли называть себя четвертой властью. Поводом для разговора стала прошедшая два дня назад церемония вступления в должность губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.
Юлия Магера и Артем Татаренко вспоминают, как при смене глав региона трансформировались отношения между властью и СМИ, фиксируют текущее положение дел и называют медиа, занявшее место главного СМИ региона.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати