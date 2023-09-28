«Прессинг»: Конец прекрасной эпохи, главное медиа и тишина в трубе

Тема выпуска - завершение эпохи, когда СМИ могли называть себя четвертой властью. Поводом для разговора стала прошедшая два дня назад церемония вступления в должность губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Юлия Магера и Артем Татаренко вспоминают, как при смене глав региона трансформировались отношения между властью и СМИ, фиксируют текущее положение дел и называют медиа, занявшее место главного СМИ региона.

Источник: ПЛН-FM