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«Прессинг»: Конец прекрасной эпохи, главное медиа и тишина в трубе

29.09.2023 12:35 «ПЛН-FM»

Тема выпуска - завершение эпохи, когда СМИ могли называть себя четвертой властью. Поводом для разговора стала прошедшая два дня назад церемония вступления в должность губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Юлия Магера и Артем Татаренко вспоминают, как при смене глав региона трансформировались отношения между властью и СМИ, фиксируют текущее положение дел и называют медиа, занявшее место главного СМИ региона.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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