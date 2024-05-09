«Прессинг»: Патриотизм в СМИ, мотивы самоуничижения, бег по острию ножа

Юлия Магера и Константин Калиниченко говорят о патриотизме в СМИ: как в медиа менялось понятие «патриотизма» вслед за изменениями «линии партии» и кто имеет право, называя себя патриотом, поднимать проблемные вопросы.

Источник: ПЛН-FM