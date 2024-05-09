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«Прессинг»: Патриотизм в СМИ, мотивы самоуничижения, бег по острию ножа
10.05.2024 12:35 «ПЛН-FM»
Юлия Магера и Константин Калиниченко говорят о патриотизме в СМИ: как в медиа менялось понятие «патриотизма» вслед за изменениями «линии партии» и кто имеет право, называя себя патриотом, поднимать проблемные вопросы.
Источник: ПЛН-FM
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