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«Прессинг»: Патриотизм в СМИ, мотивы самоуничижения, бег по острию ножа

10.05.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Юлия Магера и Константин Калиниченко говорят о патриотизме в СМИ: как в медиа менялось понятие «патриотизма» вслед за изменениями «линии партии» и кто имеет право, называя себя патриотом, поднимать проблемные вопросы.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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