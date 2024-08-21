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«Резонер»: Предчувствие 1 сентября

22.08.2024 12:45 «ПЛН-FM»

Страх и трепет в сердцах многих россиян вызывает неумолимое приближение 1 сентября. Российская школа, в принципе, всегда была стрессом для всех заинтересованных сторон – учителей, учеников, а также их родителей. Тут можно долго и бессмысленно рассуждать, хорошая в России средняя школа или плохая, правильным ли она идет путем или свернула куда-то не туда? Главный вопрос – дает ли она необходимое образование учащимся, успешно ли готовит ко взрослой жизни? Все это – дискуссионные вопросы, не имеющие однозначного ответа. Сегодня предлагаю поговорить о более приземленных материях.

 

Источник: ПЛН-FM



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