«Резонер»: Предчувствие 1 сентября

Страх и трепет в сердцах многих россиян вызывает неумолимое приближение 1 сентября. Российская школа, в принципе, всегда была стрессом для всех заинтересованных сторон – учителей, учеников, а также их родителей. Тут можно долго и бессмысленно рассуждать, хорошая в России средняя школа или плохая, правильным ли она идет путем или свернула куда-то не туда? Главный вопрос – дает ли она необходимое образование учащимся, успешно ли готовит ко взрослой жизни? Все это – дискуссионные вопросы, не имеющие однозначного ответа. Сегодня предлагаю поговорить о более приземленных материях.

Источник: ПЛН-FM