«Семейные ценности»: Игры для ребенка - польза или вред?

Сегодня ведущие Анастасия Осипова и Артем Татаренко поговорили о пользе и вреде игр и для обсуждения это темы пригласили члена Псковского регионального Совета отцов, многодетного отца, директора детского творческого лагеря «Камчатка» Сергея Ремера.

Какие основополагающие и полезные для личности функции игры можно выделить, начиная с рождения? Насколько гаджеты вредны для развития ребенка? Как можно обеспечить баланс, чтобы электронные устройства не захватывали основную часть его жизни?Действительно ли компьютерные игры так вредны или, наоборот, они незаслуженно демонизированы в обществе?

Источник: ПЛН-FM