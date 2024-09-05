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«Семейные ценности»: Игры для ребенка - польза или вред?
06.09.2024 14:00 «ПЛН-FM»
Сегодня ведущие Анастасия Осипова и Артем Татаренко поговорили о пользе и вреде игр и для обсуждения это темы пригласили члена Псковского регионального Совета отцов, многодетного отца, директора детского творческого лагеря «Камчатка» Сергея Ремера.
Какие основополагающие и полезные для личности функции игры можно выделить, начиная с рождения? Насколько гаджеты вредны для развития ребенка? Как можно обеспечить баланс, чтобы электронные устройства не захватывали основную часть его жизни?Действительно ли компьютерные игры так вредны или, наоборот, они незаслуженно демонизированы в обществе?
Источник: ПЛН-FM
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