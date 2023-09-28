«Собственной персоной»: Андрей Беляев о правительственном десанте, переназначении и казусе перехода

Гость студии — глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев.

Круг тем, которые с ним обсудил ведущий Александр Савенко: итоги недавнего десанта чиновников регионального правительства в Великие Луки, переназначение Андрея Беляева на пост сити-менеджера, актуальные вопросы жизнедеятельности города и планы на будущее.

Источник: ПЛН-FM