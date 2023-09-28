14:00 «Собственной персоной»: Андрей Беляев о правительственном десанте, переназначении и казусе перехода
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«Собственной персоной»: Андрей Беляев о правительственном десанте, переназначении и казусе перехода
29.09.2023 14:00 «ПЛН-FM»
Гость студии — глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев.
Круг тем, которые с ним обсудил ведущий Александр Савенко: итоги недавнего десанта чиновников регионального правительства в Великие Луки, переназначение Андрея Беляева на пост сити-менеджера, актуальные вопросы жизнедеятельности города и планы на будущее.
Источник: ПЛН-FM
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