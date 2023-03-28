«В фокусе»: Как бороться с автохламом который загромождает дворы?

Ржавые машины, чуть ли не сросшиеся с асфальтом, со спущенными колесами — все это автохлам. Такие автомобили (в кавычках) годами стоят во дворах жилых домов, занимая парковочные места, мешают вывозить мусор и проводить благоустройство территорий. В зимние месяцы автохлам особенно препятствует уборке улиц. Многие микрорайоны в Пскове строились в 80-е годы, тогда на пару подъездов многоквартирного дома приходилось по одному автомобилю. Поэтому на парковку во дворах мест практически не планировали. Со временем ситуация изменилась, люди начали активнее приобретать автомобили. Естественно, парковочных мест сейчас катастрофически не хватает, а автохлам только загромождает придворовые территории.

Универсального способа борьбы с брошенными автомобилями нет, но регионы пытаются решить вопрос с автохламом по-своему. Удается это редко - в большинстве случаев он просто остается гнить во дворе. В 2023 году планируется обсуждение законопроекта, по которому россиян смогут привлекать к ответственности за брошенный во дворе автохлам. Если документ будет принят, то владельцы таких автомобилей будут получать штраф до 3 тысяч рублей. При этом в КоАП пропишут определение понятия «автохлам» - автомобиль, у которого нет одной или нескольких кузовных деталей - капота, двери, пробки топливного бака, либо нет хотя бы одного стекла, внешнего светового прибора, колеса или шины. Также автохламом признают сгоревшую машину. Но на практике все прекрасно понимают, что не каждый вросший в асфальт двора автомобиль этим критериям не соответствует. Машины могут выглядеть вполне целыми и рабочими, а номера — на месте. Но при этом автомобиль стоит во дворе уже года два. Как в таком случае бороться с автохламом, который загромождает дворы? Сегодня об этом в программе «В фокусе».

Источник: ПЛН-FM