«Беседка»: О профилактике гибели людей на водоемах Псковской области

Еще немного — и погода позволит открывать купальный сезон. Водоемы области освободились ото льда, многие владельцы плавательных средств либо задумываются, либо уже вывели их на воду. Самое время поговорить о безопасности.

Подробнее на эту тему ведущая Любовь Кузнецова поговорит с начальником отдела безопасности людей на водных объектах центра ГИМС ГУ МЧС России по Псковской области Юрием Покатовым.

Источник: ПЛН-FM