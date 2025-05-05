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«Беседка»: О профилактике гибели людей на водоемах Псковской области

06.05.2025 12:35 «ПЛН-FM»

Еще немного — и погода позволит открывать купальный сезон. Водоемы области освободились ото льда, многие владельцы плавательных средств либо задумываются, либо уже вывели их на воду. Самое время поговорить о безопасности.

Подробнее на эту тему ведущая Любовь Кузнецова поговорит с начальником отдела безопасности людей на водных объектах центра ГИМС ГУ МЧС России по Псковской области Юрием Покатовым.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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