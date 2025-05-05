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«Потягнем за Отечество!»: Владимир Котлинский

06.05.2025 08:25 «ПЛН-FM»

Выходец из Белоруссии, герой Первой мировой, возглавил легендарную «атаку мертвецов». О его подвиге сложены песни и снимаются фильмы. Похоронен в Пскове… В новом выпуске историко-просветительского проекта «Потягнем за Отечество» мы расскажем о Владимире Котлинском.

Проект реализуется автономной некоммерческой организацией всестороннего развития молодежи «Сила юности» при поддержке правительства Псковской области.

Источник: ПЛН-FM



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