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В рубель: Прогнозы от печки, тарифы от безысходки и ноу-хау Минтруда

29.09.2023 18:30 «ПЛН-FM»

Сегодня ведущий Алексей Овчинников обсудит, почему прогноз Минэкономразвития по курсу рубля вызвал недоумение у многих аналитиков, и чем их удивил недавно представленный проект федерального бюджета на ближайшую трехлетку, а также разберется, насколько и почему вырастут тарифы на услуги ЖКХ в следующем году и с помощью какой новой революционной методики Минтруда предлагает бороться регионам с теневым бизнесом.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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