В рубель: Прогнозы от печки, тарифы от безысходки и ноу-хау Минтруда

Сегодня ведущий Алексей Овчинников обсудит, почему прогноз Минэкономразвития по курсу рубля вызвал недоумение у многих аналитиков, и чем их удивил недавно представленный проект федерального бюджета на ближайшую трехлетку, а также разберется, насколько и почему вырастут тарифы на услуги ЖКХ в следующем году и с помощью какой новой революционной методики Минтруда предлагает бороться регионам с теневым бизнесом.

Источник: ПЛН-FM