14:00 «Собственной персоной»: Андрей Беляев о правительственном десанте, переназначении и казусе перехода
В рубель: Прогнозы от печки, тарифы от безысходки и ноу-хау Минтруда
29.09.2023 18:30 «ПЛН-FM»
Сегодня ведущий Алексей Овчинников обсудит, почему прогноз Минэкономразвития по курсу рубля вызвал недоумение у многих аналитиков, и чем их удивил недавно представленный проект федерального бюджета на ближайшую трехлетку, а также разберется, насколько и почему вырастут тарифы на услуги ЖКХ в следующем году и с помощью какой новой революционной методики Минтруда предлагает бороться регионам с теневым бизнесом.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати