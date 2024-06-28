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«Железные люди»: Главный спортивный медик региона Евгений Васильев о пользе и вреде спорта

01.07.2024 12:35 «ПЛН-FM»

После небольшого перерыва в эфир радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вернулся проект «Железные люди».

Это программа о том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти свой вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте. Сегодняшний гость студии - исполняющий обязанности главного врача Детской областной клинической больницы, главный спортивный медик и главный детский травматолог региона, ветеран боевых действий Евгений Васильев.

Спорт - это про здоровье? Или про здоровье все-таки больше фитнес или пробежки в парке? Почему в спорте важна психологическая поддержка? Как простому человеку отделить, какой вид физический нагрузки ему пойдет на пользу, а какой во вред? К чему может привести неправильно выбранный вид спорта? Чем полезен спорт для формирования характера? Об этом и многом другом с гостем студии побеседовал ведущий Георгий Пономарев.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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