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«Беседка»: На экскурсию с музеем!

18.06.2025 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии - начальник экскурсионной службы Псковского музея-заповедника Елена Матин. Ведущая Татьяна Иванова побеседовала с ней об экскурсионной деятельности музея.

Какие экскурсии предлагает псковичам и гостям региона экскурсионная служба музея? Какие из них пользуются наибольшей популярностью? Легко ли музей находит экскурсоводов? Насколько интересны для посетителей филиалы музея? Об этом и не только — в течение ближайших 30 минут.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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