«Беседка»: На экскурсию с музеем!

Гость студии - начальник экскурсионной службы Псковского музея-заповедника Елена Матин. Ведущая Татьяна Иванова побеседовала с ней об экскурсионной деятельности музея.

Какие экскурсии предлагает псковичам и гостям региона экскурсионная служба музея? Какие из них пользуются наибольшей популярностью? Легко ли музей находит экскурсоводов? Насколько интересны для посетителей филиалы музея? Об этом и не только — в течение ближайших 30 минут.

Источник: ПЛН-FM