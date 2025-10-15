15.10.2025 14:00 «Армрестлинг»: «Новые люди» Vs «Яблоко». Какая партия нужна в российском парламенте?
15.10.2025 12:34 «Беседка»: Врио начальника ГИБДД Псковской области Андрей Калинин о безопасности детей на дорогах
Резонер: Писать против ветра
16.10.2025 12:50 «ПЛН-FM»
Писать против ветра — дело неблагодарное. А вводить полусухой закон в Республике Алтай — вообще опасное. Только тамошний многонациональный народ порадовался, что на овеянной легендами алтайской земле скоро откроются казино, как тут же сверху поступило пренеприятнейшее известие: алкоголь надлежит строго ограничить. В выходные жителям Республики Алтай его вовсе перестанут продавать, а по будням - дозированно, строго по часам, как лекарства больному...
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати