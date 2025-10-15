Резонер: Писать против ветра

Писать против ветра — дело неблагодарное. А вводить полусухой закон в Республике Алтай — вообще опасное. Только тамошний многонациональный народ порадовался, что на овеянной легендами алтайской земле скоро откроются казино, как тут же сверху поступило пренеприятнейшее известие: алкоголь надлежит строго ограничить. В выходные жителям Республики Алтай его вовсе перестанут продавать, а по будням - дозированно, строго по часам, как лекарства больному...

Источник: ПЛН-FM