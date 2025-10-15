www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Резонер: Писать против ветра

16.10.2025 12:50 «ПЛН-FM»

Писать против ветра — дело неблагодарное. А вводить полусухой закон в Республике Алтай — вообще опасное. Только тамошний многонациональный народ порадовался, что на овеянной легендами алтайской земле скоро откроются казино, как тут же сверху поступило пренеприятнейшее известие: алкоголь надлежит строго ограничить. В выходные жителям Республики Алтай его вовсе перестанут продавать, а по будням - дозированно, строго по часам, как лекарства больному...

 

 

Источник: ПЛН-FM



С декабря в России могут начать действовать ограничения на количество банковских карт у одного человека. А сколько у вас карт?











