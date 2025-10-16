www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Пастырь. Защитники Отечества»: Монах Анания

17.10.2025 08:45 «ПЛН-FM»

Слушайте очередной выпуск специального проекта «Пастырь. Защитники Отечества». На этот раз героем проекта станет монах Анания (Лисовский Максим Иванович), насельник Псково-Печерского монастыря.

Он был на фронте с первых дней Великой Отечественной войны. Несколько раз был ранен, домой вернулся кавалером орденов Красной Звезды, Отечественной войны II степени и медали «За отвагу». А потом выбрал монастырь. О жизни монаха расскажет насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, игумен Хрисанф (Липилин).

 

 

Специальный проект «Пастырь. Защитники Отечества» реализуется при поддержке правительства Псковской области и Псковской епархии. В Год защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне радиослушатели смогут больше узнать о героях разных времен, чьи подвиги и жизнь связаны с Псковской областью и Русской православной церковью.

С декабря в России могут начать действовать ограничения на количество банковских карт у одного человека. А сколько у вас карт?











