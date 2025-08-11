11.08.2025 18:31 Рейтингомер: повышение в УМВД, нацпроект в «деле Ильиной» и Порхов под угрозой исчезновения
«Потягнем за Отечество!»: Герои России Жумагельды Нурахметов и Тимур Томазов
12.08.2025 08:35 «ПЛН-FM»
Казах и кабардинец, Герои России. Свой подвиг совершили на полях специальной военной операции. Оба связаны с легендарной 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизией. В сегодняшнем выпуске проекта «Потягнем за Отечество» мы расскажем о Героях России Жумагельды Нурахметове и Тимуре Томазове.
Историко-просветительский проект реализуется автономной некоммерческой организацией всестороннего развития молодежи «Сила юности» при поддержке правительства Псковской области.
Источник: ПЛН-FM
