«Потягнем за Отечество!»: Герои России Жумагельды Нурахметов и Тимур Томазов

Казах и кабардинец, Герои России. Свой подвиг совершили на полях специальной военной операции. Оба связаны с легендарной 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизией. В сегодняшнем выпуске проекта «Потягнем за Отечество» мы расскажем о Героях России Жумагельды Нурахметове и Тимуре Томазове.

Историко-просветительский проект реализуется автономной некоммерческой организацией всестороннего развития молодежи «Сила юности» при поддержке правительства Псковской области.

