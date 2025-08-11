«Беседка»: Задачник для природоохранного прокурора

Гость студии - Псковский природоохранный межрайонный прокурор Юрий Кравченко.

Ведущий Александр Савенко обсудит с ним основные аспекты деятельности спецпрокуратуры, а также наиболее острые вопросы, характерные для Псковской области в сфере экологии.

Источник: ПЛН-FM