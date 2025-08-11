www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Беседка»: Задачник для природоохранного прокурора

12.08.2025 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии - Псковский природоохранный межрайонный прокурор Юрий Кравченко.

Ведущий Александр Савенко обсудит с ним основные аспекты деятельности спецпрокуратуры, а также наиболее острые вопросы, характерные для Псковской области в сфере экологии.

 

 

