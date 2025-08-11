11.08.2025 18:31 Рейтингомер: повышение в УМВД, нацпроект в «деле Ильиной» и Порхов под угрозой исчезновения
«Беседка»: Задачник для природоохранного прокурора
12.08.2025 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии - Псковский природоохранный межрайонный прокурор Юрий Кравченко.
Ведущий Александр Савенко обсудит с ним основные аспекты деятельности спецпрокуратуры, а также наиболее острые вопросы, характерные для Псковской области в сфере экологии.
Источник: ПЛН-FM
