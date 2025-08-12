www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Беседка»: Как Псковская область встречает репатриантов?

13.08.2025 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии - уполномоченный по работе с соотечественниками и вопросам миграции в Псковской области Елена Полонская.

Как много соотечественников в прошлом году выбрали Псковскую область местом своего проживания? Откуда в основном приезжают? Растет ли поток переселенцев с годами или убывает? На какие меры поддержки могут рассчитывать соотечественники в псковском регионе? Об этом и не только — прямо сейчас.

 

 

 

