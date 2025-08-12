12.08.2025 14:00 «Кузница»: Детский отдых как особый вид городской инфраструктуры и часть туризма – это реально?
11.08.2025 18:31 Рейтингомер: повышение в УМВД, нацпроект в «деле Ильиной» и Порхов под угрозой исчезновения
«Беседка»: Как Псковская область встречает репатриантов?
13.08.2025 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии - уполномоченный по работе с соотечественниками и вопросам миграции в Псковской области Елена Полонская.
Как много соотечественников в прошлом году выбрали Псковскую область местом своего проживания? Откуда в основном приезжают? Растет ли поток переселенцев с годами или убывает? На какие меры поддержки могут рассчитывать соотечественники в псковском регионе? Об этом и не только — прямо сейчас.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати