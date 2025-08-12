«Беседка»: Как Псковская область встречает репатриантов?

Гость студии - уполномоченный по работе с соотечественниками и вопросам миграции в Псковской области Елена Полонская.

Как много соотечественников в прошлом году выбрали Псковскую область местом своего проживания? Откуда в основном приезжают? Растет ли поток переселенцев с годами или убывает? На какие меры поддержки могут рассчитывать соотечественники в псковском регионе? Об этом и не только — прямо сейчас.

Источник: ПЛН-FM