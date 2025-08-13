09:00 «Люди труда»: Главный технолог завода «АВАР» Алексей Евсеев о секрете профессионального долголетия
13.08.2025 14:00 Кандидаты в депутаты Псковской гордумы по 3-му округу встретились на дебатах на «ПЛН FM»
«Беседка»: Как живут профсоюзные здравницы?
14.08.2025 12:35 «ПЛН-FM»
На волнах «ПЛН FM» (102,6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка». Гость студии — председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов.
В пик летнего отдыха и высокого туристического сезона псковские профсоюзы ассоциируются, в том числе, с санаторным отдыхом. Что такое «профсоюзный отдых»? Насколько он популярен среди членов профсоюзов и среди обычных граждан? Что предлагают здравницы? Об этом с гостем студии поговорила ведущая Любовь Кузнецова.
Источник: ПЛН-FM
