«Беседка»: Как живут профсоюзные здравницы?

14.08.2025 12:35 «ПЛН-FM»

На волнах «ПЛН FM» (102,6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка». Гость студии — председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов. 

В пик летнего отдыха и высокого туристического сезона псковские профсоюзы ассоциируются, в том числе, с санаторным отдыхом. Что такое «профсоюзный отдых»? Насколько он популярен среди членов профсоюзов и среди обычных граждан? Что предлагают здравницы? Об этом с гостем студии поговорила ведущая Любовь Кузнецова. 

 

Источник: ПЛН-FM



