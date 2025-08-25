25.08.2025 14:00 «Постскриптум»: «Разговоры о важном» с детского сада, соглашение о «честных выборах» и проверка депутатов на адекватность
22.08.2025 12:50 «На пятой передаче»: Рост госпошлин, 50 рублей за просмотр данных и 8 «лежачих полицейских» в Хотицах
22.08.2025 12:35 «Хайпожоры»: MAX атакует, блокировка звонков через мессенджеры и поступление в вуз онлайн
«Беседка»: Есть ли у Псковской области шанс на технологическое лидерство?
26.08.2025 12:35 «ПЛН-FM»
На волнах «ПЛН FM» (102,6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка». На этот раз темой стало технологическое развитие бизнеса в Псковской области.
Гости студии:
Инна Андреянова, генеральный директор Фонда развития ИНТЦ «Юнити парк»
Галия Акчурина, исполнительный директор регионального отделения «Деловой России»
Ведущий Константин Калиниченко обсудил с ними, что такое ИНТЦ. Возможно ли их сотрудничество с промышленными партнерами и малыми промышленными компаниями из Псковской области? А также какие проекты и инициативы «Деловой России» реализуются в региональном отделении в настоящее время?
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати