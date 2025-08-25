www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
11 августа 12 августа Телефон прямого эфира 17 июля 13 августа 12 августа 11 августа 17 июля 11 августа 11 августа 7 августа 11 августа 8 августа 8 августа 11 августа 17 июля

«Беседка»: Есть ли у Псковской области шанс на технологическое лидерство?

26.08.2025 12:35 «ПЛН-FM»

На волнах «ПЛН FM» (102,6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка». На этот раз темой стало технологическое развитие бизнеса в Псковской области.

Гости студии:

Инна Андреянова, генеральный директор Фонда развития ИНТЦ «Юнити парк»

Галия Акчурина, исполнительный директор регионального отделения «Деловой России»

Ведущий Константин Калиниченко обсудил с ними, что такое ИНТЦ. Возможно ли их сотрудничество с промышленными партнерами и малыми промышленными компаниями из Псковской области? А также какие проекты и инициативы «Деловой России» реализуются в региональном отделении в настоящее время?

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Сколько денег вы потратили на сборы одного ребенка в школу в этом году?










  смотреть результаты



Сколько денег вы потратили на сборы одного ребенка в школу в этом году?










  смотреть результаты