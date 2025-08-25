«Беседка»: Есть ли у Псковской области шанс на технологическое лидерство?

На волнах «ПЛН FM» (102,6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка». На этот раз темой стало технологическое развитие бизнеса в Псковской области.

Гости студии:

Инна Андреянова, генеральный директор Фонда развития ИНТЦ «Юнити парк»

Галия Акчурина, исполнительный директор регионального отделения «Деловой России»

Ведущий Константин Калиниченко обсудил с ними, что такое ИНТЦ. Возможно ли их сотрудничество с промышленными партнерами и малыми промышленными компаниями из Псковской области? А также какие проекты и инициативы «Деловой России» реализуются в региональном отделении в настоящее время?

Источник: ПЛН-FM