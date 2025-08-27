27.08.2025 14:00 Представители реготделений партий-участников избирательной кампании приняли участие в дебатах на «ПЛН FM»
«Беседка»: Об изменении госпошлины для автовладельцев с 1 сентября
28.08.2025 12:35 «ПЛН-FM»
На волнах «ПЛН FM» (102,6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка».
Тема: новые госпошлины для автовладельцев с 1 сентября, работа МРЭО.
Гости студии:
- Илья Алексеев, старший государственный инспектор МРЭО Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области
- Юлия Киселева, старший инспектор по особым поручениям отдела надзора управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области
Ведущий - Денис Бахтин.
Источник: ПЛН-FM
