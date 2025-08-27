www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Беседка»: Об изменении госпошлины для автовладельцев с 1 сентября

28.08.2025 12:35 «ПЛН-FM»

На волнах «ПЛН FM» (102,6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка». 

Тема: новые госпошлины для автовладельцев с 1 сентября, работа МРЭО. 

Гости студии: 

  • Илья Алексеев, старший государственный инспектор МРЭО Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области 
  • Юлия Киселева, старший инспектор по особым поручениям отдела надзора управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области

Ведущий - Денис Бахтин.

 

