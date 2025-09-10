www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Беседка»: «Лидер Авто» на автофестивале к 25-летию «ПЛН»

11.09.2025 09:00 «ПЛН-FM»

20 сентября в Пскове пройдет автофестиваль-выставка «Автомир Пскова-25», приуроченный к 25-летию Псковской Ленты Новостей. Одним из его партнеров станет автосалон «Лидер Авто». В рамках программы «Беседка» его руководитель Виктор Румянцев расскажет, почему «Лидер Авто» принял решение стать партнером автофеста, что представит на его площадке, а также более подробно расскажет об услугах салона «Лидер Авто».

 

 

Источник: ПЛН-FM



