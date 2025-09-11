11.09.2025 19:00 «Особое мнение»: Лидер «Яблока» Николай Рыбаков о роли оппозиции в современной политической реальности в России
«Беседка»: Автосалон «CHERY» на Ижорского, 36 на автофестивале к 25-летию ПЛН
12.09.2025 08:45 «ПЛН-FM»
20 сентября в Пскове пройдет автофестиваль-выставка «Автомир Пскова-25», приуроченный к 25-летию Псковской Ленты Новостей. Одним из партнеров станет «Автомобильный Центр Псков» («CHERY» на Ижорского, 36). Почему автосалон принял решение стать партнером автофеста и что представит на его площадке? Какие услуги оказывает «Автомобильный Центр Псков» («CHERY» на Ижорского, 36)? В чем преимущества марки «CHERY»? На эти и другие вопросы ответит директор «Автомобильного центра Псков» Артем Гаврилов.
