www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
27 августа 17 июля 11 сентября 5 сентября 11 сентября Телефон прямого эфира 8 сентября 9 сентября 8 сентября 11 августа 9 сентября 9 сентября 9 сентября 5 сентября 11 сентября 9 сентября

«Беседка»: Автосалон «CHERY» на Ижорского, 36 на автофестивале к 25-летию ПЛН

12.09.2025 08:45 «ПЛН-FM»

20 сентября в Пскове пройдет автофестиваль-выставка «Автомир Пскова-25», приуроченный к 25-летию Псковской Ленты Новостей. Одним из партнеров станет «Автомобильный Центр Псков» («CHERY» на Ижорского, 36). Почему автосалон принял решение стать партнером автофеста и что представит на его площадке? Какие услуги оказывает «Автомобильный Центр Псков» («CHERY» на Ижорского, 36)? В чем преимущества марки «CHERY»? На эти и другие вопросы ответит директор «Автомобильного центра Псков» Артем Гаврилов.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Адаптировались ли вы к деградации мобильного интернета?












  смотреть результаты



Адаптировались ли вы к деградации мобильного интернета?












  смотреть результаты