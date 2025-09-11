«Беседка»: Автосалон «CHERY» на Ижорского, 36 на автофестивале к 25-летию ПЛН

20 сентября в Пскове пройдет автофестиваль-выставка «Автомир Пскова-25», приуроченный к 25-летию Псковской Ленты Новостей. Одним из партнеров станет «Автомобильный Центр Псков» («CHERY» на Ижорского, 36). Почему автосалон принял решение стать партнером автофеста и что представит на его площадке? Какие услуги оказывает «Автомобильный Центр Псков» («CHERY» на Ижорского, 36)? В чем преимущества марки «CHERY»? На эти и другие вопросы ответит директор «Автомобильного центра Псков» Артем Гаврилов.

Источник: ПЛН-FM