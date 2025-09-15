«Беседка»: «Бизнесград» на автофестивале к 25-летию ПЛН

20 сентября в Пскове пройдет автофестиваль-выставка «Автомир Пскова-25», приуроченный к 25-летию Псковской Ленты Новостей. Одним из партнеров события станет Авто-центр «Бизнесград». Как давно он работает какие автомобильные марки представляет? В чем их преимущества? Почему «Бизнесград» принял решение стать партнером автофестиваля и что на нем представит? На эти и другие вопросы ответит директор Авто-центра Артем Вишнев.

Источник: ПЛН-FM