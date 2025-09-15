12.09.2025 14:00 «Чай втроем»: Александр Бушуев о теории воспитания, покрашенных березах и жизни как хобби
12.09.2025 13:00 «На пятой передаче»: ограничения для водителей 70+ и транспортный налог за километры пробега
«Беседка»: «Бизнесград» на автофестивале к 25-летию ПЛН
16.09.2025 08:45 «ПЛН-FM»
20 сентября в Пскове пройдет автофестиваль-выставка «Автомир Пскова-25», приуроченный к 25-летию Псковской Ленты Новостей. Одним из партнеров события станет Авто-центр «Бизнесград». Как давно он работает какие автомобильные марки представляет? В чем их преимущества? Почему «Бизнесград» принял решение стать партнером автофестиваля и что на нем представит? На эти и другие вопросы ответит директор Авто-центра Артем Вишнев.
Источник: ПЛН-FM
