«Беседка»: Новый автобренд на рынке Пскова

Слушайте новый выпуск программы «Беседка». Что за новый бренд появился на авторынке Пскова? В чем его преимущества относительно конкурентов? Какой модельный ряд? Какая выгода будет у тех, кто окажется в числе первых покупателей? На эти и многие другие вопросы ответит гость студии - руководитель отдела продаж «Автосалона 1» («Chery» и «Tenet») Иван Рычнев.

Источник: ПЛН-FM