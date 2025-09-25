25.09.2025 14:00 «Три мудреца»: Нужно ли учитывать мнение людей при принятии градостроительных решений?
«Беседка»: Новый автобренд на рынке Пскова
26.09.2025 09:00 «ПЛН-FM»
Слушайте новый выпуск программы «Беседка». Что за новый бренд появился на авторынке Пскова? В чем его преимущества относительно конкурентов? Какой модельный ряд? Какая выгода будет у тех, кто окажется в числе первых покупателей? На эти и многие другие вопросы ответит гость студии - руководитель отдела продаж «Автосалона 1» («Chery» и «Tenet») Иван Рычнев.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати