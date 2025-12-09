www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Беседка»: Международный День прав человека

10.12.2025 12:35 «ПЛН-FM»

В эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Беседка». Сегодня, в Международный  День прав человека, гостем студии стал уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

В программе обсудили широкий спектр вопросов, касающихся защиты интересов граждан, роль уполномоченного в этом процессе и важные инициативы, направленные на улучшение ситуации в данной области. 

Ведущий – Константин Калиниченко.

 

Источник: ПЛН-FM



