«Беседка»: Международный День прав человека

В эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Беседка». Сегодня, в Международный День прав человека, гостем студии стал уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

В программе обсудили широкий спектр вопросов, касающихся защиты интересов граждан, роль уполномоченного в этом процессе и важные инициативы, направленные на улучшение ситуации в данной области.

Ведущий – Константин Калиниченко.

Источник: ПЛН-FM