«Беседка»: Международный День прав человека
10.12.2025 12:35 «ПЛН-FM»
В эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Беседка». Сегодня, в Международный День прав человека, гостем студии стал уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.
В программе обсудили широкий спектр вопросов, касающихся защиты интересов граждан, роль уполномоченного в этом процессе и важные инициативы, направленные на улучшение ситуации в данной области.
Ведущий – Константин Калиниченко.
