«Банкротство и точка»: Презумпция добросовестности и «закручивание гаек» в процедуре банкротства

04.09.2025 12:35 «ПЛН-FM»
На этот раз ключевой темой станет презумпция добросовестности и «закручивание гаек» в процедуре банкротства. Все нюансы вопроса ведущий Константин Калиниченко обсудит с арбитражным управляющим Ульяной Михайловой.
Источник: ПЛН-FM
