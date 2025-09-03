www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Банкротство и точка»: Презумпция добросовестности и «закручивание гаек» в процедуре банкротства

04.09.2025 12:35 «ПЛН-FM»

На этот раз ключевой темой станет презумпция добросовестности и «закручивание гаек» в процедуре банкротства. Все нюансы вопроса ведущий Константин Калиниченко обсудит с арбитражным управляющим Ульяной Михайловой.

 

 

