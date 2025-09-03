«Банкротство и точка»: Презумпция добросовестности и «закручивание гаек» в процедуре банкротства

На этот раз ключевой темой станет презумпция добросовестности и «закручивание гаек» в процедуре банкротства. Все нюансы вопроса ведущий Константин Калиниченко обсудит с арбитражным управляющим Ульяной Михайловой.

Источник: ПЛН-FM