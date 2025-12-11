www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Хайпожоры»: В Госуслуги только с Max, блокировка Roblox и FaceTime - всё

12.12.2025 12:35 «ПЛН-FM»

В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Хайпожоры». 

Основные темы, которые обсудили ведущие Ксения Журавкова и Олесия Кривченкова: 

  • Новый уровень: в Госуслуги только с Max;
  • Блокировка Roblox: дети не сдаются;
  • FaceTime всё: ограничение интернет-звонков в России перешло к следующему этапу; 
  • Тревожность и зумер - главные слова 2025 года.

Источник: ПЛН-FM



