«Хайпожоры»: В Госуслуги только с Max, блокировка Roblox и FaceTime - всё

12.12.2025
В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Хайпожоры».
Основные темы, которые обсудили ведущие Ксения Журавкова и Олесия Кривченкова:
- Новый уровень: в Госуслуги только с Max;
- Блокировка Roblox: дети не сдаются;
- FaceTime всё: ограничение интернет-звонков в России перешло к следующему этапу;
- Тревожность и зумер - главные слова 2025 года.
