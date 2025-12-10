«Резонер»: Дайте людям праздник!

«Когда человека сажают в тюрьму, его лишают секса, спиртного, возможности заниматься политической деятельностью, путешествовать… И никаких мятежей. Может быть, незначительное количество по отношению к общему числу тюрем. Но когда вы лишаете заключенных сигарет – ба-бах!»

Стивен Кинг «Корпорация "Бросайте курить"»

Со времён древнего Рима человечество выработало базовую истину: народу нужны хлеб и зрелища. Хлеб в последнее время все чаще кусается, у него теперь яркий привкус инфляции и нотки импортозамещения. Это, в общем, неприятно, но не смертельно. Однако зрелища-то кто отменял? Кроме регулярного душеспасительного кнута, людям жизненно необходим и пряник. Желательно мягкий, свежий, с глазурью, а не подсохший и заплесневелый, как ставшее привычным «потерпите, держитесь, не время расслабляться».

Если провести нехитрый анализ инфопотока последних месяцев, что не требует больших усилий или специальных знаний, станет предельно ясно: народ устал. Не от СВО, не от властей, «Единой России» или санкционных списков, которыми нас уже можно оклеить как обоями. Народ устал от тотального, липкого, вездесущего негатива. От ощущения, что жизнь — это не путь, а бесконечная «проверка на прочность». Люди хотят праздника. Не маскарада, не показухи для отчетности за освоение выделенных денег и не пира во время чумы – нормального хотят праздника, человеческого, тёплого, общенационального, от которого внутри что-то оживает, а не сжимается в комок. Так уж устроен человек XXI века...

Источник: ПЛН-FM