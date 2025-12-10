www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Беседка»: Фестиваль «Кроха-фест» в Пскове

11.12.2025 19:00 «ПЛН-FM»

В эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Беседка». Гость студии – актриса театра и кино, председатель жюри Всероссийского фестиваля спектаклей для самых маленьких «Кроха-фест» Юлия Хлынина. 

Как стартовал «Кроха-фест»? Какова первая реакция зрителей? Что ждет зрителей в оставшиеся дни фестиваля? Об этом и многом другом – в сегодняшнем эфире.

Ведущий – Артем Татаренко. 

 

Псковская Лента Новостей является информационным партнером фестиваля. 

