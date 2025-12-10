«Беседка»: Фестиваль «Кроха-фест» в Пскове
11.12.2025 19:00 «ПЛН-FM»
В эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Беседка». Гость студии – актриса театра и кино, председатель жюри Всероссийского фестиваля спектаклей для самых маленьких «Кроха-фест» Юлия Хлынина.
Как стартовал «Кроха-фест»? Какова первая реакция зрителей? Что ждет зрителей в оставшиеся дни фестиваля? Об этом и многом другом – в сегодняшнем эфире.
Ведущий – Артем Татаренко.
Псковская Лента Новостей является информационным партнером фестиваля.
Источник: ПЛН-FM
