«Беседка»: Фестиваль «Кроха-фест» в Пскове

В эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Беседка». Гость студии – актриса театра и кино, председатель жюри Всероссийского фестиваля спектаклей для самых маленьких «Кроха-фест» Юлия Хлынина.

Как стартовал «Кроха-фест»? Какова первая реакция зрителей? Что ждет зрителей в оставшиеся дни фестиваля? Об этом и многом другом – в сегодняшнем эфире.

Ведущий – Артем Татаренко.

Псковская Лента Новостей является информационным партнером фестиваля.

Источник: ПЛН-FM