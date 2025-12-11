«На пятой передаче»: График перекрытий, запрет поворота налево и недостача стрелки направо

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».

Ведущий Денис Бахтин и эксперт, один из соведущих программы «ГорДозор», член комиссии по безопасности дорожного движения в Пскове Николай Мельков, обсудили изменение схем движения на время дорожного ремонта и некоторые решения межведомственной рабочей группы по безопасности дорожного движения в Пскове:

Северный обход и временные неудобства объезда перекрытого участка в Хотицах - что получат жители области в итоге?

Почему вариант альтернативного объезда перекрытого участка труднореализуемый? - комментарий эксперта

Наложение трех дорожных ремонтов в 2026 году;

Запрет левого поворота из дворов на перекрестке Народная – Люксембург;

Сохранение режима работы светофора Октябрьский – Некрасова. Нужно ли вернуть стрелку для поворота направо в сторону Октябрьской площади?

Источник: ПЛН-FM