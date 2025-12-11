«На пятой передаче»: График перекрытий, запрет поворота налево и недостача стрелки направо
12.12.2025 13:00 «ПЛН-FM»
На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».
Ведущий Денис Бахтин и эксперт, один из соведущих программы «ГорДозор», член комиссии по безопасности дорожного движения в Пскове Николай Мельков, обсудили изменение схем движения на время дорожного ремонта и некоторые решения межведомственной рабочей группы по безопасности дорожного движения в Пскове:
- Северный обход и временные неудобства объезда перекрытого участка в Хотицах - что получат жители области в итоге?
- Почему вариант альтернативного объезда перекрытого участка труднореализуемый? - комментарий эксперта
- Наложение трех дорожных ремонтов в 2026 году;
- Запрет левого поворота из дворов на перекрестке Народная – Люксембург;
- Сохранение режима работы светофора Октябрьский – Некрасова. Нужно ли вернуть стрелку для поворота направо в сторону Октябрьской площади?
