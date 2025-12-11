www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«На пятой передаче»: График перекрытий, запрет поворота налево и недостача стрелки направо

12.12.2025 13:00 «ПЛН-FM»

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».

Ведущий Денис Бахтин и эксперт, один из соведущих программы «ГорДозор», член комиссии по безопасности дорожного движения в Пскове Николай Мельков, обсудили изменение схем движения на время дорожного ремонта и некоторые решения межведомственной рабочей группы по безопасности дорожного движения в Пскове:

  • Северный обход и временные неудобства объезда перекрытого участка в Хотицах - что получат жители области в итоге?
  • Почему вариант альтернативного объезда перекрытого участка труднореализуемый? - комментарий эксперта
  • Наложение трех дорожных ремонтов в 2026 году;
  • Запрет левого поворота из дворов на перекрестке Народная – Люксембург;
  • Сохранение режима работы светофора Октябрьский – Некрасова. Нужно ли вернуть стрелку для поворота направо в сторону Октябрьской площади?

 

