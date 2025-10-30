«Чай втроем»: Антон Мороз о посылке из прошлого, замечательном округе и методах борьбы со стрессом

Сегодняшний гость душевного чаепития с Дмитрием и Татьяной Ивановыми - вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», депутат Псковской городской Думы по избирательному округу №3 Антон Мороз.

Это имя на псковском политическом небосклоне появилось несколько месяцев назад, и большая часть жителей региона пока знают Антона Мороза не очень хорошо, но мы уверены: сегодня, за чаем с печеньками в студии «ПЛН FM», он расскажет про себя много интересного, что раскроет его не как профессионала и начинающего депутата, а прежде всего как человека.

Источник: ПЛН-FM