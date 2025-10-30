www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«На пятой передаче»: Изменения на дорогах Пскова

31.10.2025 12:50 «ПЛН-FM»

Слушайте новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче». Темой станут итоги октябрьского заседания межведомственной рабочей группы по безопасности дорожного движения на автодорогах Пскова:

  • Изменения на дорогах областного центра. Как можно поменять режим работы?

  • Светофоры. Юности - Инженерная.

  • Почему мешает парковка на Красноармейской?

  • Безопасный выезд с автобусного парка и новый светофор на улице Леона Поземского.

  • Ограничение стоянки на улице Коммунальной, 48.

 

 

Источник: ПЛН-FM



