«На пятой передаче»: Изменения на дорогах Пскова
31.10.2025 12:50 «ПЛН-FM»
Слушайте новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче». Темой станут итоги октябрьского заседания межведомственной рабочей группы по безопасности дорожного движения на автодорогах Пскова:
Изменения на дорогах областного центра. Как можно поменять режим работы?
Светофоры. Юности - Инженерная.
Почему мешает парковка на Красноармейской?
Безопасный выезд с автобусного парка и новый светофор на улице Леона Поземского.
Ограничение стоянки на улице Коммунальной, 48.
Источник: ПЛН-FM
