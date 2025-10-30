<< вернуться на ПЛН
18+
www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.
Реклама на сайте
О проекте
Программы
Гости студии
Аудиоархив
Рекламодателям
Контакты
ПЛН FM
18:45
«Изборские истории»: Место силы-2025, исконно русский дизайн и портрет монаха Серафима
18:30
Регламент
14:00
«Чай втроем»: Антон Мороз о посылке из прошлого, замечательном округе и методах борьбы со стрессом
12:50
«На пятой передаче»: Изменения на дорогах Пскова
12:35
«Хайпожоры»: Интернет по паспорту и штрафы за рекламу в Instagram*
09:00
«Великий, могучий»: Коварное ударение
08:35
«Пастырь»: Молитва об усопших
30.10.2025 18:25
«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Аналогов нет
30.10.2025 18:20
«Дневной дозор»: Разгрузит ли Северный обход дороги Пскова?
30.10.2025 18:10
«Гвозди» от 30 октября
Регламент
31.10.2025 18:30 «ПЛН-FM»
Источник:
ПЛН-FM
Комментарии:
0
|
Вставить в блог
|
Версия для печати
Доверяете ли вы судебной системе?
Безоговорочно доверяю, согласно нашей Конституции, суды самостоятельны и независимы.
В целом доверяю, отдельные эпизоды не должны бросать тень на всю судебную систему.
Скорее да, чем нет. К счастью, лично не сталкивался с несправедливостью.
Скорее нет, чем да. Сомневаюсь, что в современном мире могут быть не зависящие от власти суды.
Не доверяю, в работе судей часто вижу политический заказ.
Абсолютно не доверяю, громкие коррупционные скандалы не внушают доверия к судьям.
Затрудняюсь ответить.
смотреть результаты
Слушать Online:
Скоро в эфире
«Изборские истории»: Место силы-2025, исконно русский дизайн и портрет монаха Серафима
«Чай втроем»: Антон Мороз о посылке из прошлого, замечательном округе и методах борьбы со стрессом
«На пятой передаче»: Изменения на дорогах Пскова
«Хайпожоры»: Интернет по паспорту и штрафы за рекламу в Instagram*
«Великий, могучий»: Коварное ударение
Доверяете ли вы судебной системе?
Безоговорочно доверяю, согласно нашей Конституции, суды самостоятельны и независимы.
В целом доверяю, отдельные эпизоды не должны бросать тень на всю судебную систему.
Скорее да, чем нет. К счастью, лично не сталкивался с несправедливостью.
Скорее нет, чем да. Сомневаюсь, что в современном мире могут быть не зависящие от власти суды.
Не доверяю, в работе судей часто вижу политический заказ.
Абсолютно не доверяю, громкие коррупционные скандалы не внушают доверия к судьям.
Затрудняюсь ответить.
смотреть результаты
Контактный телефон: (8112) 723-523
ПЛН FM
адрес: 180007, улица Петровская, 51, 9 этаж, медиахолдинг «Гражданская пресса»
телефон: (8112) 723-523
факс: (8112) 720-120
электронная почта: fm@pln-pskov.ru
реклама на сайте: телефон (8112) 720-120